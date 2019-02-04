前年電視廣播（0511）(TVB）提出回購計劃，但意外爆出股權爭議，當時證監會質疑「中國梅鐸」黎瑞剛才是公司大股東，而非TVB主席陳國強，證監會最後將事件轉介通訊局處理，通訊局今日發表主要審視結果，表示沒有足夠證據顯示TVB違反《廣播條例》有關「不符合持牌資格人士」或「受限制表決控權人」的條文。

通訊局表示，已審視兩份涉及Young Lion Holdings Limited（YLH），而YLH間接持有TVB的26%股份。當時YLH被指近九成的股權都沒有投票權，計及全部種類的股份後，黎瑞剛擁有YLH近八成股權，擁有較多的董事提名權等。

通訊局引述TVB指出，根據 YLH 董事之間的「理解及常規」，是由陳國強領導的董事局決定如何就 YLH 所持的TVB股份行使表決權，而 YLH 的現任董事已證實上述安排。

另一備受爭議是黎瑞剛持有 YLH 的32%有表決權股份及 84.6%無表決權股份，合計佔 YLH 股份總數的 79.01%，通訊局指，黎瑞剛就一些關乎 YLH 的決定具否決權，包括提名董事加入TVB董事局，而在法律上，股東行使否決權以阻擋任何決定通過，一般不會構成《廣播條例》所界定的行使控制權，所以認為沒有證據顯示TVB或有關人士違反《廣播條例》。

其次是鑑於黎瑞剛入股後，均沒有以《廣播條例》所指的表決控權人身分對TVB行使控制，通訊局認為，沒有證據顯示TVB及有關人士違反《廣播條例》有關「不符合持牌資格人士」或「受限制表決控權人」的規定。

通訊局指，TVB應其在提交2015年及2016年股權變動申請時，黎瑞剛並非《廣播條例》所指對TVB行使控制權的表決控權人，之後亦然，而通訊局已取得相關法定承諾書和聲明，已准許2015年及2016年股權變動重新提交的申請。

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