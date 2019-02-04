北水放假至10月7日，加上美國將於10月中就《香港人權與民主法案》進行投票，凱基證券認為港股近期可能會缺乏上行動能，港股成交創今年第二低，僅次於今年4月2日的410億元，而恒指亦出現10連陰。

恒指今早低開63點，最多曾跌201點，收市跌87點或0.33%，報25954點，成交金額531億元，較上日減少24%，連跌兩日；國指跌63點或0.62%，報10148點。

8月份汽車業利潤降幅收窄，吉利（0175）保持升勢，收市升3.62%，收報13.18元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點。

油價下跌，中海油（0883）跌1.97%，收報11.96元，是跌幅最大的藍籌。另外兩桶油，中石油（0857）跌0.25%，收報3.96元；中石化（0386）跌0.43%，收報4.6元。

連日回購的騰訊（0700）跌0.9%，收報329.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

中國國務院決定明年1月1日起取消煤電價格聯動機制，神華（1088）跌1.26%，收報15.7元。

地政總署上調收回土地特惠補償率，農地屋地增3%，地產股表現各異。恒地（0012）跌0.14%，收報36.6元；新地（0016）無升跌，收報112元；新世界發展（0017）跌0.2%，收報10.18元；長實集團（1113）升0.19%，收報53.2元；信置（0083）跌0.51%，收報11.7元。

中美貿易代表將於10月10日重啟談判，貿易股走勢各異，申洲國際（2313）跌1.91%，收報102.7元；創科實業（0669）升3.08%，收報55.2元；萬洲（0288）無升跌，收報6.95元；瑞聲（2018）跌1.65%，收報41.7元；舜宇（2382）跌0.09%，收報114.4元。

達芙妮（0210）午後急插最多47%，低見0.25元，早段曾升5.2%，升至0.5元，創1個月高，意味該股由高位挫50%，收市報0.3元，跌36.8%，成交金額2.2億元。

恒指過去5個交易日累跌1.81%或480點，表現最佳的是石藥（1093），累升3.1%，其後為創科、恒隆地產（0101），分別累升2.2%及1.2%；而表現最差的是瑞聲，累跌8.9%，其後為中生製藥（1177）、銀娛（0027），分別累跌5.9%及5.29%。

國指過去5個交易日累跌2.18%或226點，表現最佳的同樣是石藥，其後為安踏（2020）、招行（3968），分別升2.7%及1.3%；而表現最差的是國藥（1099），累挫10.4%，其後為中交建（1800）、中國中鐵（0390）分別跌8.5%及8.4%。

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