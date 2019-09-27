惠譽發表報告，指出以中國信用卡貸款支持的資產抵押債券（ABS），過去18個月的表現嚴重惡化。惠譽整理由7間銀行發行的27隻信用卡ABS，拖欠60日至90日未償還欠款的百分比，由去年1月不到0.2%，升至今年7月超過0.6%，近期發行債券比早期債券的表現差，反映銀行在經濟放緩時，放寬了審批標準。惠譽認為，這是由於部分銀行積極擴張消費者融資、增加家庭負債，以及壓縮影子貸款出現外溢效應。

內地銀行自2015年開始將信用卡欠款打包為證券出售，主要為交通銀行（3328），招商銀行（3968）、中信銀行（0998）中型銀行，截至今年上半年底累計發行2660億元人民幣，四大國有銀行沒有將信用卡資產證券化，7家樣本銀行在2018年底佔信用卡未償餘額近一半。

惠譽認為，中國信用卡拖欠率上升，突顯信用卡借貸快速增長帶來的風險，至今年上半年底，應收賬款餘額已達到人民幣7.23萬億元。該行估計在2018年底，家庭債務佔GDP比率和可支配收入佔比，由2008年底的18%和31%，已分別升至約53%和85%。

一些信用卡借款人從P2P渠道借款，監管當局在2018年嚴厲打擊網上貸款和P2P貸款，借款人無法續借貸款，也增加信用卡拖欠率上升。因為人民銀行不能得知影子銀行貸款的數據，銀行因此低估借款人整體債務水平。

監管機構已加強對銀行承銷業務的監管，最近一些銀行因未遵守總體信貸額度管理規則，或未對申請人進行審慎的收入核實而被罰款。監管機構越來越重視以借款人為基礎，而不是以產品為基礎來管理客戶的信用額度。

在過去五年信用卡貸款的每年複合增長率達到近30%後，因應銀行對違約率上升的反應，以及監管行動，今年上半年增長降至5.4%。惠譽認為，監管行動雖然在短期內會加快確認損失的速度，不過銀行更嚴格地審批和管理信用卡貸款，對擴張採取更謹慎的態度，將有助改善未來信用卡表現。

其他報道：

【A股收市】兩市終止二連跌 滬指升0.11%

Gartner：換機周期延長 今年智能手機銷量將跌3.2%

【玩殘政府】撻啟德地皮公司已清盤 政府料申索無門

【港股午市】北水暫停 成交跌22% 恒指半日跌78點 暫錄10連陰

【公司澄清】復星澄清Thomas Cook清盤對集團影響有限

【QE重回？】紐約儲銀隔夜回購最高限額擴至1000億美元

【推動國策】內地明年取消煤電價格聯動機制 電力股向下

【國際化受阻】富時羅素：暫不將中國債券納入旗下債券指數

【證監出擊】證監凍結戶口涉資2.5億 並將對上市法團提訴

【公司動向】高銀金融擬46億購主席持有九龍灣商廈項目

【中國數據】8月份工業利潤跌2% 首8月跌1.7% 與首7月相