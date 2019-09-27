【玩殘政府】撻啟德地皮公司已清盤 政府料申索無門
文章日期：2019年9月27日 13:52
潘蘇通旗下的高銀金融（0530）今年6月放棄所投得的啟德商業地皮，被政府「殺訂」2500萬元後，仍有被政府申索的可能。但集團昨日指出，用於投標的項目公司駿騰投資公司已清盤。
高銀金融用於競投啟德地皮的「駿騰投資有限公司」因撻訂而被政府殺訂2500萬元，據高銀金融的業績報告，有關土地按金已被沒收。然而，根據土地投標文件，港府可向駿騰收回出售或嘗試出售相關土地產生的所有損失及開支，作為算定損害賠償。即若政府日後成功售出該地皮，低於當日高銀所出的111億元，政府有機會向高銀追收當中的差價。
但高銀金融昨日指出，駿騰正在透過債權人自願清算進行清盤程序。集團更表示，基於公司法律顧問的意見，鑒於土地投標的訂約方僅有駿騰及香港特區政府，就補償的任何申索僅針對駿騰。意謂一旦政府日後要追收差價，申索的對象已經清盤。
對高銀而言，駿騰清盤有何影響？高銀表示，財務報表中毋須就損失或其他補償計提撥備，因為駿騰是一家有限公司，且集團或旗下其他集團公司概無對駿騰作出有關土地投標的擔保。
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