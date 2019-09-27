雖然中美將於10月10日展開貿易談判，但港股仍跟隨外圍回軟，加上內地十一假期臨近，北水今日起停止南下直至10月7日，到8日才有北水，港股半日成交較昨日午市大減21.8%。恒指今早保持跌，低開63點後，最多曾跌201點，港股半日跌78點或0.3%，報25963點，再呈陰燭，恒指十連陰；國指跌55點或0.54%，報10156點。

內地8月份工業利潤數據顯示，汽車業利潤降幅收窄，吉利（0175）升3.46%，收報13.16元，是升幅最大的藍籌。

OPEC秘書長表示，沙特迅速採取行動恢復生產，有助抑制油價波動。中海油（0883）跌1.64%，收報12元，是跌幅最大的藍籌。另外兩桶油亦跌，中石油（0857）跌0.5%，收報3.95元；中石化（0386）跌0.65%，收報4.59元。

回購股表現各異，匯控（0005）升0.33%，收報59.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；騰訊（0700）跌0.66%，收報330.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

地政總署上調收回土地特惠補償率，農地屋地增3%，地產股表現各異。恒地（0012）升0.55%，收報36.85元；新地（0016）無升跌，收報112元；新世界發展（0017）跌0.39%，收報10.16元；長實集團（1113）跌0.47%，收報52.85元；信置（0083）跌0.51%，收報11.7元。

美國不太可能再次延長美企向華為供貨的臨時豁免，舜宇（2382）跌0.17%，收報114.3元，另一手機設備股，瑞聲（2018）亦跌1.3%，收報41.85元。

中國8月份工業利潤重拾跌勢，內銀、內險、內房下跌。內銀股方面，工行（1398）跌0.57%，收報5.22元；建行（0939）跌0.84%，收報5.91元；交行（3328）跌0.97%，收報5.08元；中行（3988）跌0.65%，收報3.06元。內險股方面，平保（2318）跌0.44%，收報90元；中人壽（2628）跌0.55%，收報18.1元。內房股方面，潤地（1109）跌1.22%，收報32.35元；碧桂園（2007）跌1.51%，收報9.8元；中海外（0688）跌1.01%，收報24.5元。

中國將取消煤電聯動，神華（1088）跌1.64%，收報15.64元。

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