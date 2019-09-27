恒指中午跌78點，收報25963點，成交金額283億元。受多項利淡因素影響，港股持續向下。有證據證明，美國總統特朗普曾要求烏克蘭總統調查總統選舉對手拜登父子，最新更有影片顯示特朗普向外交人員稱洩密者是間碟，即使共和黨控制參議院，市場仍擔心彈劾一事仍會出現變數，美股下跌。另外，美國就違反伊朗禁令制裁包括中遠航運在內的多家中國，貿易戰增添變數。在加上8月份全國規模以上工業企業利潤下跌2%，繼7月反彈2.6%後再度下跌。

走勢上，恒指此前已創出連續9支陰燭，沽壓非常沉重，近日在26000點關口則初見反覆，並且在多個利淡出現下未有向下突破，同時一些弱勢股，例如港資股都有稍許回升，市況短期不應該太差，甚至下周出現反彈也不出奇。只是幅度不宜有太大期望，同時要留意，恒指9連陰的次數非常罕見，06年、14年及16年都曾出現，最近兩次出現後，市況表現都一般，10日後的回報分別跌3.5%及5.2%。

除了收租股反彈外，弱勢的濠賭股也先跌後回穩。澳門公布8月賭收按年跌8.6%至242.62億澳門元，為連續兩個月錄得按年跌幅，表現遜市場預期。首8個月累計賭收1982.18億澳門元，跌1.9%，跌幅較7月的0.9%擴闊1個百分點。話雖如此，但其實每月賭收水平大致平穩在250億元左右，個別月份會有20億元的上下波動。因此，趁股價回落估值吸引，是一個可考慮的博反彈策略。

對象可選金沙中國（1928）。集團此前兩次低位均是33.6元，現價35.3元開始接近。經過近期調整後，股息率已升至5.8厘，相當豐厚，考慮到仍有翻新工程進行，未來仍有增長空間。主要風險是中美全面決裂，作為美資的金沙會成為中方報復的對象。

張兆聰

明報首席評論員

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