內地中央電視台報道，總理李克強主持召開國務院常務會議。會議上決定，對尚未實現市場化交易的電量，從明年1月1日起取消煤電價格聯動機制，將標桿上網電價機制改為「基準價+上下浮動」的市場化機制。

基準價按各地標桿上網電價確定，浮動範圍為上浮不超過10%，下浮原則上不超過15%，明年暫不上浮；居民、農業等民生用電繼續執行現行目錄電價，確保穩定。

李克強在會上又稱，要求保持物價基本穩定，遏制部分食品價格上漲過快，保持工業生產者出廠價格基本穩定，保證全年物價總水平處於合理區間；要求促進生豬產能加快恢復，做好進口和儲備調節。

中金公司發表報告指，電價下調壓力將對火電板塊股價和基本面承壓，煤價及水電價格均可能下降，而風電和光伏設備價格也會繼續下降。

該行指，煤電電價走低將提高各地實現新能源發電項目平價上網的難度，或影響國內新增裝機量，帶來風電、光伏設備價格繼續下降，催生海外裝機需求成長考慮到國內光伏需求佔全球市場比例已降至30%以下，政策對光伏整體需求影響有限。

該行稱，光伏板塊在今輪股價下跌後會有較好的買入機會，其中看好在港上市的福萊特玻璃（6865）。

中資電力股今早表現向下，華電國際（1071）暫跌1.64%，現報3元；華能電力（0902）暫跌2%，現報3.88元；華潤電力（0836）跌1.57%，報10.06元；中國電力（2380）跌1.21%，報1.64元；大唐發電（0991）跌0.62%，報1.61元。福萊特玻璃報4.15元，暫無升跌。

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