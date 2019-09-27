中美貿易談判將重啟，不過港股今早隨外圍低開63點或0.25%，報25977點，成交金額22億元；國指今早低開42點或0.43%，報10169點。

創科實業（0669）升1.59%，報54.4元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌1.77%，報41.65元，是跌幅最大的藍籌。領展（0823）升1.11%，報86.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；騰訊（0700）跌0.72%，報330元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。

有美國官員指，不太可能再次延長允許美國供應商向華為供應產品的臨時豁免。舜宇（2382）跌1.22%，報113.1元。

傳中美談判將於10月10日在華盛頓舉行，留意貿易相關股。另外，中國外長王毅表示，在美國展示善意、豁免部分中國產品關稅之後，中國願意購買更多美國產品，萬洲（0288）無升跌，報6.95元。其他貿易股方面，申洲國際（2313）跌1.15%，報103.5元；創科實業升1.59%；瑞聲跌1.77%。

財政部下發《金融企業財務規則（徵求意見稿）》銀行若撥備覆蓋率超過300%，應視為存在隱藏利潤的傾向。市場憧憬增加派息，內銀向下，工行（1398）跌0.38%，報5.23元；交行（3328）跌0.58%，報5.1元；中行（3988）跌0.65%，報3.06元；建行（0939）跌0.5%，報5.93元。

高銀金融（0530）以46億港元收購九龍灣宏泰道7號。高銀金融開市報3.07元，無升跌。

央視報道，中國國務院決定明年1月1日起取消煤電價格聯動機制。神華（1088）跌0.75%，報15.78元、華潤電力（0836）升1.1%，報10.34元。

政府引用《收回土地條例》收回涉及68公頃（約731.9萬方呎）農地，恒地（0012）表示，在上述地皮中，約佔100萬方呎地皮是由恒地或同系公司持有，集團樂意配合政府做法。恒地無升跌，報36.65元，其他地產股個別發展，新世界發展（0017）升1.18%，報10.32元；長實集團（1113）升0.75%，報53.5元；新地（0016）升0.18%，報112.2元；信置（0083）跌1.02%，報11.64元。

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