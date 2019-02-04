美股三大指數向下，港股ADR亦跌126點或0.49%，報25915點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.98%，折合報329.14元；匯控（0005）跌0.03%，折合報59.73元；建行（0939）跌1.03%，折合報5.9元。

今日焦點股份可留意：

有美國官員指，不太可能再次延長允許美國供應商向華為供應產品的臨時豁免。留意華為相關股。

傳中美談判將於10月10日在華盛頓舉行，留意貿易相關股。另外，中國外長王毅表示，在美國展示善意、豁免部分中國產品關稅之後，中國願意購買更多美國產品，留意萬洲（0288）。

財政部下發《金融企業財務規則（徵求意見稿）》銀行若撥備覆蓋率超過300%，應視為存在隱藏利潤的傾向。市場憧憬增加派息，留意內銀股。

高銀金融（0530）以46億港元收購九龍灣宏泰道7號。

央視報道，中國國務院決定明年1月1日起取消煤 電價格聯動機制。留意煤炭、火電股。

政府引用《收回土地條例》收回涉及68公頃（約731.9萬方呎）農地，恒地（0012）表示，在上述地皮中，約佔100萬方呎地皮是由恒地或同系公司持有，集團樂意配合政府做法。留意恒地及其他地產股。

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