舉報信顯示白宮曾試圖封鎖美國總統特朗普與烏克蘭總統的通話記錄；特朗普批評彈劾調查，警告如果繼續推進調查，股市將大跌，經濟將扭轉增長勢頭；另外，有美國官員指，不太可能再次延長允許美國供應商向華為供應產品的臨時豁免。受消息影響，道指高開33點後，最多跌166點或0.62%。

道瓊斯工業平均指數收跌79點，跌幅0.3%，報26891點。標普500指數收跌7點，跌幅0.25%，報2977點。納斯達克綜合指數收跌46點，或0.58%，報8030點。

聯合健康保險跌3%，報215.48美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低45點，而家得寶升0.7%，報229.79元，貢獻道指11點。

科技股方面，蘋果收市報219.89元，跌0.51%，谷歌母公司Alphabet收市報1242.29元，跌0.29%，亞馬遜收市報1739.84元，跌1.61%，Facebook收市報180.11元，跌1.47%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.61%，報389點。德國DAX指數收漲0.45%，報12288點；法國CAC 40指數漲0.66%，報5620點；英國富時100指數收漲0.84%，報7351點。