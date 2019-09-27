港股好壞參差，近日捱沽的科技、汽車、醫藥股有個別反彈，強勢股亦有資金吸納，但未能緩解市况低迷狀態。物業管理股是少數偏好行業（見圖），雅生活（3319）具重估空間，可以留意。

恒指均線交匯 反彈見阻力

恒指高開後最多升154點、高見26,099點回軟，午後曾經倒跌，尾市反彈，收報26,041點，升96點或0.37%；國指升0.43%。大市成交703億元，低於60天平均近一成。恒指10天線、20天線、50天線於約26,500點交匯，成短線反彈的一道障礙。

據《明報》港股數據庫，升跌比率50比50，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為41比59，大市好壞參半，沽盤略為積極，但買賣盤均有優勢。大部分行業表現平平，本報數據庫追蹤的30個行業，有略多於一半上升，內房升1.45%、行業有近九成股份上升，表現最強；緊隨的零售及教育升1%，只有約一半股份上升。至於下跌行業，大部分的跌幅少於1%，食物飲品、金屬及礦石分別跌1.67%、1.39%表現最差。

內房昨天以物業管理股最為搶鏡，雅生活擬斥20億收購同業中民及新中民物業（簡稱：中民），刺激股價急升逾一成，收市升8%；碧桂園服務（6098）亦受捧升逾2%。中民為內地最大的物業管理公司之一，雅生活的收購一旦完成，規模及利潤將跳躍式增長，估值有望獲得重估。

收購中民 雅生活利潤可躍升

中民去年收入合計約39.6億元（人民幣‧下同），扣非稅後淨利潤合計約3.5億元；雅生活去年收入33.8億元，利潤8.1億元，意味收購完成，雅生活的收入料可翻一番。中民的業務覆蓋公共建築、商業辦公、住宅等，雅生活則以中高端住宅為主，致使雅生活去年淨利潤率24%，中民淨利潤率不足一成；收購料會拖累雅生活利潤率，但可以令集團的業務及地域覆蓋佈局更完善，以通過協同及規模效應，中民的盈利能力有望得到改善，提供更大的貢獻。

候回吐吸 16.8元料見支持

整體而言，收購對雅生活的發展起的正面作用較大，而收購作價相當於市盈率12.5倍，估值不高。

若然雅生活的股價出現回吐，可以趁低吸納。走勢上，該股16.8港元料有良好承接，入市可以低收該水平止蝕。

[劉思明 數據尋寶]