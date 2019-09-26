香港航空今年4月曾爆出股東爭拗，甚至一度入稟法庭，禁止港航的4名董事，在未經董事會全體董事批准下，不得簽署任何交易及協定，不過港航主要股東鍾國頌就在7月宣佈港航風波已經平息。惟今日再度有消息傳出，鍾國頌主動退出港航訴訟是因為與海航達成「有條件」協議，又指港航宮鬥仍然繼續，媒體之前報道的只是整件事的一部分。本報向鍾國頌查詢獲回覆指，當時是有條件與海航解決相關風波，但認為事件已解決，也無謂多說。

據消息稱，鍾國頌早前主動退出港航訴訟是因與海航達成和解協議，而作為撤訴條件，海航免除鍾國頌8.5億元巨額債務，並額外支付給1億港元現金，另加價值約3億港元的新華旅行社股權。

據不願具名的知情人士透露，鍾國頌在港航內鬥中並不安分，在事件中對多位投資人完全無誠意，又在港航幾位股東與海航的關係中挑撥離間，並從中得益，包括Frontier Investment及蒙建強。對這些指控，鍾國頌說沒有評論。

記者：葉子晴

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