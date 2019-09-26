中國財政部今早下發《金融企業財務規則（徵求意見稿）》，成為內銀股撐市的主因。意見稿指出，為防止金融企業利用準備金調節利潤，銀行若撥備覆蓋率超過300%，應視為存在隱藏利潤的傾向。

財政部指出，為真實反映金融企業經營成果，防止金融企業利用準備金調節利潤，對於大幅超提準備金予以規範。以銀行業金融機構為例，監管部門要求的撥備覆蓋率基本標準為150%，對於超過監管要求2倍以上，即達到300%以上，應視為存在隱藏利潤的傾向，要對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配。

財政部此舉是一石二鳥。由於有部分銀行過度撥備，導致計提成本過高，影響利潤數字，市場憧憬新例一推，過度撥備的銀行要回撥一度準備金，使利潤增加，更有機會因此增加派息。另一方面，銀行亦可把過分撥備的資金，用以補充資本金，最終使銀行的風險承受能力提高，多向企業放貸，支持實體經濟。

目前有4家香港上市的內銀股，撥備覆蓋率超過300%，分別是郵儲銀行（1658）、招商銀行（3968）、重慶農商行（3618）及徽商銀行（3698）。招行今日股價升3.8%，郵儲行升1.9%，重慶農商行升0.5%，徽商則逆市跌0.7%。

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