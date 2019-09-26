根據財務匯報局今日公布，現任主席黃天祐將續任財匯局主席一職，政府同時委任新董事局成員，任期將於今年10月1日生效。同日財匯局《修訂條例》亦將生效，屆時香港將實施核數師監管的新制，而財匯局將全面接管香港核數師的監督。

公報顯示，下月初起財匯局將成為一間全面的獨立核數師監管機構，獲賦予直接行使查察、調查、認可上市實體海外核數師以及紀律處分上市實體核數師的權力。財匯局亦獲賦權力監督香港會計師公會，後者需履行對上市實體核數師的註冊、制定專業道德、審計及核證準則和制定專業進修規定的職能。

同時，財匯局董事局成員將由原有的10名增加至13名。新名單中包括退休多年的香港會計師公會前會長路沛翹（Roger Best）、勞福局前局長蕭偉強、李開賢、尹錦滔、黃啟文，亦出現證券業人士海通證券行政總裁林涌。即將卸任的董事則包括黃啟民、鐘麗玲及林穎志，其他現任董事不變。

政府當年為調查上市公司在審計及匯報方面的不當行為而成立財務匯報局，不過多年以來財匯局的職能只限於接受投訴再進行調查，或者將個案轉交至會計師公會。根據資料，自財匯局於2007年投入運作以來，處理逾500宗投訴，轉介逾200事項予會計師公會。

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