積金局今日公布,明年1月1日起關於強積金及職業退休註冊計劃(俗稱公積金)的稅務安排修訂將會生效,屆時強積金及公積金計劃均會成為申報財務機構,因此所有於條例生效后的兩類新開戶申請,申請人都需向計劃受託人、管理人或僱主申報其稅務居民身份,否則無法開戶。

新修訂的條例將擴大實施就稅務事宜自動交換財務賬戶資料(Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters,簡稱AEOI或自動交換資料)。自動交換資料乃一項全球稅務合作措施,規定申報財務機構須識辨申報稅務管轄區的稅務居民所持有的財務帳戶,並收集相關資料向當局申報。

此前強積金及公積金受政府豁免,為免申報財務機構。不過條例修訂後,兩類計劃成為申報財務機構,就要履行盡職審查責任以及報表責任。根據《稅務條例》,香港的免申報財務機構有政府、國際組織、金管局、廣泛及有限參與退休基金等、合資格信用咭發行人、豁免集體投資工具等。

現時世界各國為加強國際稅務合作,多數國家簽訂包含有關自動交換資料事宜的《稅收徵管互助公約》(Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)。香港亦有加入該公約,根據該公約與其他單邊協議,香港總計與49個稅務管轄區啟動自動交換資料關係。

去年9月,香港與內地的自動交換資料安排生效,將交換關係擴大至50個稅務管轄區,兩地於月中進行首次交換資料。政府資料顯示,截至2018年8月底,世界上共有149個稅務管轄區承諾實施自動交換資料。

