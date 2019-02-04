【香港數據】8月出口跌6.3% 好過預期 逆差280億元
文章日期：2019年9月26日 16:55
政府統計處公布，8月份出口按年跌6.3%，好過預期的跌7.4%，7月份為按年跌5.7%；進口方面，8月按年跌11.1%，差過預期的跌11.0%；貿易逆差280億港元，預估為逆差364億。
按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌4.8%，當中輸往內地的跌5.2%，而亞洲以外，跌幅最大的是英國（跌13.3%）和美國（跌8.8%）。進口貨值錄得跌幅最多的是印度（跌30.2%）、馬來西亞（跌30.0%），其後為韓國（跌17.0%）、美國（跌16.1%）、內地（跌12.5%）。
以貨品類別劃分，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減83億元，跌11.7%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減61億元，跌4.1%）。
政府發言人表示，受累於環球經濟增長減慢及美國與內地貿易摩擦升溫，8月份商品出口貨值繼續錄得顯著按年跌幅。輸往多個主要市場的出口進一步下跌。美國與內地貿易摩擦帶來的不確定因素，會繼續對本已不濟的外貿環境增添下行風險。香港的商品出口表現在短期內料會維持疲弱，甚或進一步轉差。政府會密切留意有關情況。
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