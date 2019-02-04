中美貿易談判時好時壞，早前美國總統特朗普仍在聯合國發言大數中國不是，隔晚又表示中美雙方有較大機會達成協議，時間可能比外界預期更早，使港股今早高開129點。不過市場好快便消化有關消息，高位最多升154點後便回吐，午後更曾倒跌27點，收市雖然重拾升勢，險守26000點，但成交下降之餘亦連續9天呈陰燭、第二日收於上升軌之下。

恒指收市升96點或0.37%，報26041點，成交金額703億元，較昨日減少6.9%；國指升43點或0.43%，報10212點。

重磅股推高大市，騰訊（0700）升1.22%，收報332.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；其後為重磅金融股，如建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398），升幅分別達1%、0.59%及0.96%，共為恒指貢獻近46點。內房股潤地（1109）升2.34%，收報32.75元，是升幅最大的藍籌。

油價下跌，中石油（0857）跌1.98%，收報3.97元，是跌幅最大的藍籌。逆市跌的還有中移動（0941），收報64.3元，跌1%，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

新世界發展（0017）捐地，升2%，收報10.2元；今早政府公布動用土地收回條例，恒地（0012）指新界北100萬呎農地配合政府收地，恒地跌0.41%，收報36.65元。其他發展商方面，新地（0016）跌0.44%，收報112元；長實集團（1113）跌0.19%，收報53.1元；信置（0083）跌0.34%，收報11.76元。

貿易相關股方面，申洲國際（2313）升1.65%，收報104.7元；創科實業（0669）升2.1%，收報53.55元；萬洲（0288）升1.31%，收報6.95元；瑞聲（2018）升1.19%，收報42.4元；舜宇（2382）升1.6%，收報114.5元。

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