主要在內地經營「天王表」品牌的時計寶（2033）公布截至今年6月底止全年業績，公司純利錄得3.05億元，按年升4.8%；每股基本盈利為14.7仙；派末期息每股4.3仙，去年同期派息3.75仙。公司主席兼行政總裁董觀明表示，受內地經濟放緩影響，集團對業務前景保持審慎樂觀，會透過控制出貨量，保持業務收入穩定。

當被問及集團會否考慮搬廠至其他地區以避過美國關稅，董觀明回應指，鐘表業要搬廠難道高，目前有逾8成生產程序都是在國內進行，若要搬廠，則要考慮運輸費高昂的問題。他同時認為，集團要將業務發展至國外市場是有一定難度，以台灣等地區作例，人流相對較少，可賺收入有限。

截至今年6月底，集團旗下「天王表」銷售點有逾2500個，較去年同期少53個，而另一品牌「拜戈」及其他品牌則合共有逾400個。董觀明表示，集團目前電子商務平台收入佔約3成，希望未來可以有雙位數增長。

對於本港零售前景，董觀明亦有自己的看法。他認為，香港未來1年，零售、酒店等各行業會出現骨牌效應，很可能會「重傷」，而即使減價也未必有幫助，「減又死，唔減又死，不過是叫做笑着蝕」。

記者：葉子晴

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