地政總署根據《收回土地條例》、《土地徵用（管有業權）條例》等法例，今日（26日）在古洞北及粉嶺北新發展區，張貼收回土地公告，落實發展計劃，包括新發展區的前期及第一期地盤平整、粉嶺繞道及相關基礎設施工程。

政府表示，將收回784幅私人土地，涉及面積約68公頃，以及被9個墳墓所佔用的土地，有關土地將於收回土地公告張貼後3個月歸還政府所有，並會向土地業權人提供特惠土地補償；而歸還日期並非遷出限期，受影響住戶應留意署方在7月31日或之後向每個住戶發出的信件內所註明的遷出限期，即由2020年上半年至2022年下半年不等。受第一階段工程影響的合資格住戶已於7月中旬開始陸續獲房委會編配安置單位，並於近日開始入伙。

政府表示，於古洞北及粉嶺北新發展區全面落成後，將提供合共約71,800個房屋單位，其中，第一階段工程將提供約21,000個房屋單位，當中18,000個為公營房屋單位，預計首批私營房屋及公營房屋住戶，分別可於2023/24及2026/27年入伙。

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