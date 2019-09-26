消委會今日就本港借貸市場發表報告，認為為放債人以不良營銷誘使消費者過度借貸，而且現行規管架構存在漏洞，欠缺專責監管機構防止系統性風險等。消委會建議，將本港貸款利息上限由60厘下調至48厘，直言有必要修訂已沿用40年的放債人條列，成立行業特定監管機構，改善市場透明度以及加強消費者教育。

現時財務公司的放貸年利率最高為60厘，超過60厘即屬違法，是俗稱的「大耳窿」，放債人最高會被罰款10萬元，監禁兩年。但銀行業的最高限制則為48厘。消委會此建議，即要求財務公司在貸款利率上限方面，與銀行看齊。

消委會指出，上述研究於去年初展開，期間分析逾300個消委會投訴個案，走訪3間提供諮詢服務的非政府機構，同時亦有與業界溝通。消委會指，過去10年，本港消費貸市場快速增長，持牌放債人數由2009年的779間增加至今年8月的2260間，期間認可機構數目變化不大，但其所提供信用卡透卡及個人貸款金額增加2倍至6739億元。

消委會去年5月及6月檢視市場借貸廣告，形容相關廣告充斥各類媒體，例如電視播放頻率達每小時至少1次；廣告以低利率，高回饋及易申請作招徠，容易令消費者低估借貸成本；放債公司標示利率方式五花八門，部分只以最低年利率計算利息，廣告標示的利率範圍大得毫無參考價值，有放債公司標示實際年利率區間由4.49厘至59.26厘，不利消費者計算借貸成本。

放債人條例於1980年制定，由放債人註冊處、警務處和牌照法庭分別規管牌照申請、審查、簽發等事務，至今未有重大修訂。消委會指，條例對消費者保障不足，例如缺乏統領督導識識別系統成風險，提供監管指引及具約束力規條，雖然警方在收到投訴後會採取執法行動，惟未能在源頭防止消費者權益受損。消委會特別提到，牌照申請審查不足，申請門檻過低，沒有規定申請人的工作經驗及學歷，過去七年逾千份申請中只有8份被駁回，其次是條例對業界的日常運作監管不足，無論是警方及註冊處處長均無權訂立具約束力的規則監管借貸行業。消委會總幹事黃鳳嫺提到，例如金管局監管銀行，證監會監管證券市場，認為借貸市場亦需要類似行業專責監管組織。

消委會指，2016年政府推行四大應對措施，包括施加更嚴格放債人牌照制度等，有關個人貸款及財務中介的投訴，由2015年165宗，下降至2018年的39宗。消委會主席林定國指，雖然投訴數字下跌，但不能單靠投訴數目反映市場情況，市場存在廣告鼓吹不理性借貸消費的問題。

問及現時經濟放緩會否刺激借貸行為，黃鳳嫺指，無論經濟好壞均會有潛在問題，例如經濟向好時，消費者高估自己能力而過度借貸，經濟下行時，則打擊消費者還款能力，認為最重要是有提升消費者對借貸認知。

記者：李哲毅