恒指升40點，收報25985點，成交金額362億元。美股回升亞洲股市向好，但A股近期熱炒股連續兩日大跌，拖累A股亦向下限制了港股升幅。新世界（0017）宣有捐出300萬呎農地，股價升3.4%，獲港府增持的港交所（0388）升1%。今早撐市的主要是重磅股如騰訊（0700）、平保（2318）、港交所等，以行業計，表現較佳的以地產股及醫藥股為主。大部份板塊都未見轉強，甚至是買賣兩閒。

受到本港政局動蕩影響，本地地產股一直捱沽，到近期政府撤回送中條例草案才回穩，而收租股、房託更是重災區，不少股份都由高位大跌20%或以上，就算是龍頭領展（0823）亦從迫近100元關口，昨日跌至85元水平，跌幅達到15%。

從基本因素出發，由於今次持續示威遍佈港九新界各地，就算是領展旗下的屋邨商場亦難倖免。即使領展基本上只收取固定租金，但市場也會擔心日後續租是否仍能加租，甚至會出現減租情況。一旦盈利或分派增速遜預期，甚或出現倒退，領展以往的超高估值就有大幅回落的可能，情況有點像友邦（1299）般，成為一隻優質的落難股。

但當前收租股、房託的估值，反映市場對後市看法非常悲觀，但暫時香港是否會進入失業率上升、經濟持續下滑甚至衰退，可能性仍然有限。估值可能已頗充份反映悲觀前景。另外，領展每股帳面值約為89元，現價已低於此水平，而管理層亦趁此機會大舉回購，9月份幾乎每天都入市，亦對股價構成支持，短線開始有築底的條件。

張兆聰

明報首席評論員