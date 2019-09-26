美國總統特朗普表示，美中有較大機會達成協議，時間可能比外界預期更早。受到中美貿易談判利好消息影響，恒指今早高開129點後，最多升154點。不過恒指延續近期8連陰燭走勢，半日升幅收窄，最低只升35點，低見25980點，半日升40點或0.16%，報25985點，暫呈9連陰。成交金額362億元；國指升24點或0.24%，報10192點。

公布業績及捐地的新世界發展（0017）升3.4%，收報10.34元，是升幅最大的藍籌，受油價下跌影響，中石油（0857）跌1.98%，收報3.97元，是跌幅最大的藍籌。手遊獲批版號，騰訊（0700）升0.67%，收報330.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；中移動（0941）跌0.92%，收報64.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

新世界帶頭捐地，地產股個別發展，恒地（0012）跌0.54%，收報36.6元；新地（0016）跌0.8%，收報111.6元；新世界升3.4%；長實集團（1113）升0.38%，收報53.4元；信置（0083）跌1.19%，收報11.66元。

沙特的原油產能已恢復至每日1130萬桶，消息拖累油價下跌，三桶油齊跌逾1%，中海油（0883）跌1.47%，收報12.1元；中石油跌1.98%；中石化（0386）跌1.07%，收報4.62元。

國家新聞出版廣電總局官網顯示，新一批遊戲版號名單更新，有19款遊戲獲批，其中，騰訊的《維恩的最後零件》獲批，騰訊今早高開2.1%後升幅收窄，半日只升0.6%。

雅生活（3319）宣布以近21億人民幣購兩物業公司，最多暫升11.5%，報18.4元，創52周高，半日收報17.76元，升7.6%。

中美貿易談判憧憬，貿易股向上，申洲國際（2313）升0.97%，收報104元；創科實業（0669）升1.81%，收報53.4元；萬洲（0288）升1.02%，收報6.93元；瑞聲（2018）升0.6%，收報42.15元；舜宇（2382）升0.89%，收報113.7元。

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