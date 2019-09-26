「資本大鱷」索羅斯（George Soros）總是會與「陰謀」扯上關係，但外界一直刻意忽略背後真偽，因為不論是政治上或經濟上的險惡之徒，不時也借助索羅斯的力量，去達成一己私利。

香港爆發示威運動之際，突然傳出「索羅斯企圖做空港股謀暴利，且是亂港份子背後的金主，勾結黎智英亂港⋯⋯索羅斯基金一度大舉買入約20萬張恒生指數沽空倉單，押注近期香港社會問題與經濟數據下滑引發港股下跌。然而，9月以來香港特區政府接連採取一系列措施穩定社會情緒令港股上漲，令他損失不小。」

翻查有關資料，絕大部分內地媒體也是轉載《大公報》的報導，不但消息來源單一，而且報導缺少證據，屬片面之詞，「索羅斯基金一度大舉買入約20萬張」，然而事發的該個星期，恒指期貨當月合約的總持倉量只有11.19萬張，跟報導所指提到20萬張期指出入相當大。

根據公開資料搜查，索羅斯基金（Soros Fund Management）13F披露持倉報告，最新只更新至今年6月30日，當中只有長倉，沒有披露淡倉，也沒有透露任何期貨倉位。按美國證交會SEC要求，大型機構投資者，旗下投資組合出現超過1億美元的變動(無論買或賣) ，45天內就必須向主管機關申報。

而事實上，索羅斯在2011年決定向客戶退回資金，由對冲基金轉型成為家族辦公室時，基本上無需披露持倉，除非《大公報》能夠在這名億萬富豪身上，佈下線眼，揭露持倉。但這個機會，給面子的會說微乎其微，理性的會說是天方夜譚。

近年就一系列議題也被指與索羅斯扯上關係，敘利亞發生化學武器襲擊、為華盛頓的反特朗普遊行提供資金、提出讓難民大量湧入匈牙利的「索羅斯計劃」、迫使馬其頓政府更迭、削弱以色列總理的影響力並推動解僱白宮數位關鍵助手。

索羅斯陰霾纏繞不散，某程度上可能反映背後有人包藏禍心，企圖利用流言煽動群眾情緒，營造一種「同仇敵愾」的氣氛，豈料破綻多多，引人笑柄。

大灣區國舅

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