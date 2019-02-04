中美貿易重現緩和跡象，港股跟隨外圍向上，恒指今早高開129點或0.51%，報26075點，成交金額19億元；國指今早高開62點或0.62%，報10231點。

平保（2318）升2.5%，報92.25元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌1.23%，報4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.13%，報335.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點；中移動（0941）跌0.46%，報64.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

新世界（0017）昨日於業績會上宣布捐出300萬呎農地，遇上啟德地塊流標，地產股走勢各異，新世界升2.2%，報10.22元；長實集團（1113）升0.09%，報53.25元；恒地（0012）跌1.09%，報36.4元；新地（0016）跌0.36%，報112.1元；信置（0083）跌0.34%，報11.76元。

中美貿易談判有緩和跡象，美國總統特朗普於紐約發表講話稱，兩國有較大機會達成協議。貿易相關股向上，申洲國際（2313）升1.07%，報104.1元；創科實業（0669）升2.29%，報53.65元；萬洲（0288）升0.15%，報6.87元；瑞聲（2018）升1.31%，報42.45元；舜宇（2382）升1.42%，報114.3元。

路透引述三位消息報道，國營石油巨企沙特阿美(Saudi Aramco)自9月中煉油廠遇襲之後，沙特的原油產能已恢復至每日1130萬桶。隔晚油價下跌，油股受理，中石化（0386）跌0.64%，報4.64元；中石油跌1.23%；中海油（0883）跌0.33%，報12.24元。

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