中美貿易談判有緩和跡象，美股三大指數向上，升幅屆乎0.6%至1.04%，港股ADR亦升65點或0.25%，報26011點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.85%，折合報331.19元；匯控（0005）升0.24%，折合報59.54元；建行（0939）跌0.35%，折合報5.88元。

今日焦點股份可留意：

新世界（0017）昨日於業績會上宣布捐出300萬呎農地。其他地產商回應各有不同，長實（1113）回應指，農地作房屋發展完成需時，可能較長時間才能讓有需要人士受惠，不過仍會就此作出研究。另一發展商恒地（0012）就回應指，集團過往曾捐地興建安老院舍，青年宿舍及提供單位作過渡性房屋，就此事樂意與政府磋商，積極協助增加房屋供應，照顧不同階層的需要。另外，啟德地塊流標，留意地產股表現。

中美貿易談判有緩和跡象，美國總統特朗普於紐約發表講話稱，中美都想達成協議，兩國有較大機會達成協議；不過，另一方面，美國國會參眾兩院外委會審議通過《香港人權與民主法案》，中國外交部對此表示強烈憤慨和堅決反對，稱中方將有力回擊美方損害中方利益的任何舉動。留意貿易相關股表現。

路透引述三位消息報道，國營石油巨企沙特阿美(Saudi Aramco)自9月中煉油廠遇襲之後，沙特的原油產能已恢復至每日1130萬桶。隔晚油價下跌，留意油股表現。

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