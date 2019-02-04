美國總統特朗普於紐約發表講話稱，中美都想達成協議，兩國有較大機會達成協議(We are getting closer and closer)。受到貿易緊張局勢再現緩和跡象影響，道指高開58點後，升幅擴大至最多208點，一度重上27000點，高見27016點。而中美貿易緩和的消息亦蓋過國會啟動對特朗普彈劾調查的關注，道指早段最多跌51點。

道瓊斯工業平均指數收漲162點，升幅0.61%，報26970點。標普500指數收漲18點，升幅0.62%，報2984點。納斯達克綜合指數收漲83點，或1.05%，報8077點。

波音升1.19%，報386.2美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻30點，而聯合健康保險跌1.26%，報222.17元，拖低道指19點。

科技股方面，蘋果收市報221.03元，升1.53%，谷歌母公司Alphabet收市報1245.94元，升2.26%，亞馬遜收市報1768.33元，升1.53%，Facebook收市報182.8元，升0.83%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.58%，報387點。德國DAX指數收跌0.6%，報12234點；法國CAC 40指數跌0.8%，報5583點；英國富時100指數收跌0.02%，報7289點。