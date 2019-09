next

美國總統特朗普於紐約發表講話稱,中美都想達成協議,兩國有較大機會達成協議(We are getting closer and closer)。受到貿易緊張局勢再現緩和跡象影響,道指高開58點後,升幅擴大至最多208點,一度重上27000點,高見27016點。而中美貿易緩和的消息亦蓋過國會啟動對特朗普彈劾調查的關注,道指早段最多跌51點。

道瓊斯工業平均指數收漲162點,升幅0.61%,報26970點。標普500指數收漲18點,升幅0.62%,報2984點。納斯達克綜合指數收漲83點,或1.05%,報8077點。

波音升1.19%,報386.2美元(下同),是貢獻道指升幅最大的藍籌,貢獻30點,而聯合健康保險跌1.26%,報222.17元,拖低道指19點。

科技股方面,蘋果收市報221.03元,升1.53%,谷歌母公司Alphabet收市報1245.94元,升2.26%,亞馬遜收市報1768.33元,升1.53%,Facebook收市報182.8元,升0.83%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.58%,報387點。德國DAX指數收跌0.6%,報12234點;法國CAC 40指數跌0.8%,報5583點;英國富時100指數收跌0.02%,報7289點。