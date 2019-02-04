新世界發展（0017）及同系公司，過去一時間持續出售非核心資產，執行副主席鄭志剛表示，由於非核心業務並非與核心業務有统一方向，因此會撥離，令財務穩健，估計集團手上有200億元的非核心業務，可在未來幾年釋放價值。他明言，當出售非核心資產取回現金，非即時用作再投資，而是看重現金流，更以現金為王，為未來再做多些部署。

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鄭志剛又指，預期未來樓市會有高單位數調整，集團在未來數個月不會推出一手樓，因此不會太受影響，目前主要以銷售現貨為主，及推出新計劃加強銷售，明年才推出大圍新盤。

面對經濟調整，鄭志剛說，寫字樓租约很早洽商，因此遇到影響不大。手上在港零售商場不多，只有荃灣的商場，新開業的尖沙咀中心K11 MUSEA租约才剛開始，最终他們會看租金及銷售比重而定，如果壓力大些，則會提供纾緩，但是最近他們需要提供紓緩的個案不多。酒店方面則未見員工需要放無薪假。

至於今午集團主席鄭家纯没有出席業績發布會，鄭志剛笑謂，要問他父親本人。

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