今次新世界（0017）突發捐出300萬呎農地，據集團提供資料顯示，今次撥300萬呎地建「創意社會屋」予「要有光」及其他非牟利團體助基層，率先建創意「光村」冀一萬位低收入人士受惠， 料2022年落成，並「用創意開拓房屋契機」。

新世界公布，向社企「要有光」撥出2.8萬平方呎鄰近天水圍港鐵站的三幅地皮，並收取象徵式1元租金，興建全港首個大型「創意社會房屋」項目 - 「光村」，提供超過100間面積約300呎的單位，目標惠及10,000名市民，首要目標是幫助有小朋友的低收入家庭，預計最快2022年落成。

執行副主席兼總經理鄭志剛表示新世界集團還會「加碼」，預計合共撥出300萬平方呎農地興建創意社會房屋，當中希望可以把100萬平方呎的地皮首選給予「要有光」，幫助有小朋友的低收入家庭等，亦可以把地皮捐給其他非牟利機構用作發展基層房屋，紓緩社會房屋問題，如果政府需要用於建屋幫助基層，對此持開放態度。

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鄭志剛和「要有光」創辨人兼行政總裁余偉業指，早於去年一月已與「要有光」簽訂合作備忘錄，此三幅地皮附近並無集團其他相連地皮，故不會發生「利益輸送」的情況。

該批「光村」有四大特點，主要對象是有小朋友的低收入家庭﹔創意社區將提供住屋硬件之外，亦將有全面軟件配合，如協助小朋友發揮創意的遊樂設施、本地小店等。

至於光村的租金水平，余偉業表示，租金水平會視乎住户支付能力而定，例如如有住戶需要應付醫療開支，則可繳付較平宜的租金，而非固定租金。一般住户會租住3年，單位流轉率相比公屋的1%以下，他們每年的流轉率達100%，原因是住户在租金處於可支付水平，而又得到社區配套，增加上流力

對於揀要有光合作，鄭志剛指是因為大家理念相近，均想探索新解決方案，用新思維去改善住屋問題，並結合雙方不同的長處，透過創新的形式，推動基層向上流動，給他們一個新希望、新開始，希望藉著一小步，激發各方用創意踏出更大步，為解決房屋問題帶來新契機。

集團早於2016年已支持「要有光」，並透過周大福基金會捐款復修及翻新深井「光屋」，光屋樓高五層，總樓面面積20,000多平方呎，共45個單位。