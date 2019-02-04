IPO目標估值面臨大縮水的共享辦公室龍頭WeWork，經主要股東軟銀等施壓後，其聯合創辦人紐曼（Adam Neumann）同意辭去行政總裁之職，但仍會擔任非執行董事長。他的職位將由亞馬遜前高層甘寧漢（Sebastian Gunningham）及WeWork財務總監明森（Artie Minson）接替，預計兩名聯席行政總裁將實施裁員，設法遏制巨額虧損。

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據消息人士透露，紐曼還同意減少其股票表決權，放棄其對公司的多數控制權。消息稱，他所持的每股WeWork，將只能擁有3票普通股的投票權，而不是之前的10票。

WeWork早前被指將上市估值預期，最低降至150億美元，較年初的470億美元估值大幅縮水。面對潛在投資者對企業治理及巨額虧損的擔憂，WeWork推遲了IPO。自此紐曼面對軟銀等股東的不滿，在公司的地位岌岌可危。

《華爾街日報》引述知情人士稱，WeWork經歷了動蕩的數周後，紐曼和他的顧問一致認為，最好的出路是他放棄行政總裁之職。紐曼宣布辭職後向員工發出的電郵稱：「我受到了太多關注。」此外，WeWork另一創辦人、紐曼的太太麗貝卡（Rebekah）也將辭去WeWork的職務。

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