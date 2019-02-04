大市午後再創日內低位，最多跌363點，低見25917點，見近20日低之餘，亦跌穿上升軌，並出現連續八之陰燭。港股收市跌335點或1.28%，報25945點，成交金額755億元；國指跌102點或1%，報10168點。

中美貿易談判前景，因為美國總統特朗普的言論而變暗淡，大市早段隨外圍低開118點，雖然其後受中國批准企業買美國豬肉而跌幅收窄，但尾市又重拾跌勢。

內地公布新一輪帶量採購，外資原研品牌大幅減藥價，市場憂慮競爭加劇，藥股延續大上大落的行程，昨日先跌後反彈的中生製藥（1177），今日先高後低，收市跌5.34%，收報9.92元，是跌幅最大的藍籌。石藥（1093）跌3.69%，收報15.66元。

大市只有3隻藍籌逆市上升，其中，信置（0083）升0.34%，收報11.8元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0.3點；另外兩隻上升的是長建（1038）升0.1%，收報52.55元、電能實業（0006）升0.09%，收報52.8元。

騰訊（0700）增持Supercell股份，雖然獲大行花旗唱好，但收市仍跌2.15%，收報328.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低56點。

新世界（0017）中午公布業績，基本溢利88.1億元，低過市場預期的90.2億元，新世界午後最多曾跌1.3%，低見9.88元，收市跌0.2%，收報10元。其他地產股普遍下跌，恒地（0012）跌2.65%，收報36.8元；新地（0016）跌1.32%，收報112.5元；長實集團（1113）跌1.02%，收報53.2元。

中美貿易談判前景又有憂慮，貿易相關股下跌。瑞聲（2018）跌3.12%，收報41.9元；舜宇（2382）跌3.01%，收報112.7元；申洲國際（2313）跌0.48%，收報103元；創科實業（0669）跌1.87%，收報52.45元。

中國批准企業買美國豬肉，萬洲（0288）仍要跌2.28%，收報6.86元。

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