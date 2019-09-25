本港證券行數不勝數，但近期依然有新券商進入戰場搶客。內地金融科技企業友信金服（前稱人人友信）於內地經營P2P貸款「人人貸」，現時將目光轉移至香港市場。旗下券商友信證券在7月中進軍香港，賣點為AI、大數據等技術，以及低額佣金。

友信證券董事洪桃李表示，公司預計在未來3年內投入5億元，用於開發金融科技方面，認為公司在科技方面有優勢。他表示，雖然投入大量研發資金，但認為客戶數量增加後即可分攤成本。友信旗下平台友信智投應用程式至今上線約兩個月，洪桃李未有透露具體用戶數字及營業額，只表示見到增長快速，更指公司要在3年內成為香港一線的券商。

據了解，友信首180日港股交易免佣及免平台費，此後可以於佣金及平台費兩項收費中二選一，資產在10萬元內的客戶佣金每單收費為0.05%，高於10萬元則為0.03%；平台費固定為每單12元。此外友信亦提供美股、EFT、基金、新股認購、窩輪等交易產品。洪桃李表示，料佣金以後並非公司收入主力，未來將推出財富管理業務，所收取的增值服務費對收入將十分關鍵。

主打互聯網科技的券商近年看準香港市場，其中最為人所知屬騰訊有份持股的富途，其剛於香港出道時亦曾打出「一世免佣」的招牌。翻查資料，現時富途港股交易收費標準為佣金每單0.03%，平台收費一般為每單15元，亦提供其他平台收費套餐。

記者：馬迪帆

其他報道：

百威快速納入富時指數 恒指未必有機會

【港股午市】恒指半日跌249點 曾穿26000點 邁向8連陰

倫交所兩股東不支持港交所收購 憂美不批准 指Refinitiv交易比較好