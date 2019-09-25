玖龍紙業（2689）截至今年6月底止財年純利大減50.82%，派息比率亦跌至34%，集團董事長張茵表示，現時大力發展內需，重點在於中國低端市場，以彌補出口下跌的情況，而明年美國進口廢紙比例有望減少，料關稅開支亦有望減少50%或以上。

玖紙上財年的毛利率跌至15.4%，集團執行董事兼財務總監張元福指出，期內產品售價下跌8.5%，成本僅跌4%，跟不上售價跌幅，令毛利率下跌。張茵指出，市場上仍有不穩定因素，玖紙的產品加價時更趨審慎，例如以往每次加幅達100或150元人民幣，現時每次只考慮加50元人民幣。她表示，雖然過去因中美貿易戰影響生意，不過今年7、8月生意較旺，反映市場已習慣貿易戰。

關稅方面，張元福表示，上財年集團在美國進口廢紙佔25%，下年可降低至15%，屆時關稅開支可望減少50%或更多。

集團上財年的派息比率為34%，張茵指出，如果集團下年度可維持現有的財務狀況，料派息比率將不低於30%。

記者：蕭嘉聰

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