新世界發展（0017）截至6月底的全年純利按年跌22.2%至181.6億元，基本溢利按年升10%至88.14億元，每股基本溢利為0.86元，升8%﹔每股派末期息0.37元，按年增加8.8%，連同中期息已派0.14元，全年共派0.51元。

集團全年收入為767.64億元，按年升26%，主要受惠在香港物業相關營運的表現。集團指，物業發展分部的收入上升 65%，受惠於集團在 2018 年第二季度於香港的前瞻性銷售策略，大幅增加了入賬貢獻。

截至八月底，新世界香港物業發展的未入賬之應佔銷售收入為112.33億元，其中，預計在2020財政年度確認為40.4億元，預計在2021年確認為60.46億元。內地物業發展的未入賬之總銷售收入為35.51億元人民幣，其中預計在2020財政年度確認為31.79億元人民幣，預計在2021年確認為3.35億元人民幣。

截至2019年9月15日，集團待售的住宅單位合共365個，並計劃在2020年推出重點大圍站住宅項目，逾3,000個住宅單位將會分期陸續登場。此外，位於西九龍長順街、樓面面積約520,000平方呎的寫字樓項目亦會在2020年內推出。

期內，集團來自香港租金收入按年升12%至19.42億元，主要是由於Victoria Dockside的K11ATELIER提供全年貢獻。

集團土儲方面，在香港持有應佔總樓面面積約910萬平方呎的土地儲備可作即時發展，當中物業發展總樓面面積約420萬平方呎，並持有共約1,690萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積。此外，新世界正積極就八個分別位於元朗及粉嶺，總樓面面積約180萬平方呎之項目與當局就轉換用途進行磋商，其中約500,000平方呎總樓面面積已進入最後階段。

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