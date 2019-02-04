美國總統特朗普於聯合國會議上重申對中國貿易做法的不滿，港股早段隨外圍低開118點後，最多曾跌355點，低見25925點，跌穿26000點。其後傳出中國據悉準備購買更多美國豬肉，港股跌幅收窄，恒指半日跌249點或0.95%，報26031點，成交金額437億元；國指跌77點或0.76%，報10193點。

恒指昨日反彈，終止六連跌，不過以陰燭收市，今早恒指再呈陰燭，若全日保持下跌將確認八連陰。

長建（1038）升0.76%，收報52.9元，是升幅最大的藍籌，昨日先跌後反彈的中生製藥（1177）今早再跌5%，跌4.39%，收報10.02元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升0.46%，收報65.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；友邦（1299）跌1.91%，收報74.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

特朗普重申對中國貿易做法的不滿，又指不會接受一項「糟糕的協議」，貿易相關股下跌。申洲國際（2313）跌0.68%，收報102.8元；創科實業（0669）跌1.87%，收報52.45元；瑞聲（2018）跌3.35%，收報41.8元；舜宇（2382）跌2.93%，收報112.8元。

彭博引述消息指，中國一些公司正在準備購買更多美國豬肉，包括向萬洲（0288）旗下的Smithfield Foods 詢價，萬洲跌1.42%，收報6.92元。

新世界發展（0017）中午剛公布業績，半日無升跌，收報10.02元。其他地產股方面，恒地（0012）跌1.59%，收報37.2元；新地（0016）跌0.7%，收報113.2元；長實集團（1113）跌1.02%，收報53.2元；信置（0083）升0.51%，收報11.82元。

倫交所行政總裁David Schwimmer更指上海才是中國內地的金融中心，香港未來或不再有競爭地位（competitive position），此外，部分股東亦支持合併方案，港交所（0388）跌1.06%，收報223.4元。

中國電動車製造商蔚來(NIO)，上季淨虧損32.9億人民幣，較去年同期高83%，亦較市場預期的26億人民幣高，持有蔚來13.3%的騰訊（0700）跌1.73%，收報329.8元。

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