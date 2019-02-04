在下周中美展開貿易談判前，美國總統特朗普在聯合國演講中就貿易抨擊中國，為市場添憂，恒指今早低開118點或0.46%，報26162點，成交金額16億元；國指今早低開23點或0.24%，報10247點。

恒隆地產（0101）升1.92%，報18.02元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌4.27%，報6.72元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）升0.38%，報5.26元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；友邦（1299）跌1.71%，報74.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

中美貿易談判陰霾，貿易股下跌，萬洲跌4.27%；創科實業（0669）跌0.47%，報53.2元；瑞聲（2018）跌1.39%，報42.65元；舜宇（2382）跌0.17%，報116元。

港交所（0388）收購倫交所困難重重，部分股東不支持，而倫交所行政總裁David Schwimmer更指上海才是中國內地的金融中心，香港未來或不再有競爭地位（competitive position）。港交所開市跌0.8%，報224元

玖龍紙業（2689）截至六月底的全年純利按年跌50.82%至38.6億元人民幣，撇除經營及融資活動的匯兌虧損1.647億元人民幣，則純利按年減少48.9%至40.244億元人民幣，主要因產品售價下跌及盈利率下降。開市報6.5元，跌3.1%。

新創建（0659）公布，截至6月底止全年業績，純利40.43億元，按年倒退33.38%，每股盈利1.04元，派末期股息29仙。另外，待完成收購後，富通保險將列為核心業務。開市報12.14元，跌4.8%。

JOYCE BOUTIQUE（0647）發盈警，預期截至9月底止6個月的綜合收入，將會按年跌逾15%，而股東應佔虧損則預期會增加近一倍。表現不理想乃本年六月後市況急轉直下所致。市況未見好轉前很可能持續惡劣。開市報0.19元，無升跌。

大成生化科技（0809）及大成糖業（3889）齊發公告，指由於非洲豬瘟令市場氣氛低迷，拖累玉米提煉行業表現，加上營運資金緊張，已暫停間接全資附屬公司哈爾濱大成及錦州大成的生產。大成生化開市報0.145元，無升跌；大成糖業開市報0.126元，無升跌。

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