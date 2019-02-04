政局動盪，美股三大指數下跌，港股ADR亦向下，跌229點或0.88%，報26051點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.25%，折合報331.41元；匯控（0005）跌0.84%，折合報59.44元；建行（0939）跌0.94%，折合報5.88元。

今日焦點股份可留意：

美股科技股下跌，留意同業。而中美貿易前景憂慮，亦可留意貿易股。

玖龍紙業（2689）截至六月底的全年純利按年跌50.82%至38.6億元人民幣，撇除經營及融資活動的匯兌虧損1.647億元人民幣，則純利按年減少48.9%至40.244億元人民幣，主要因產品售價下跌及盈利率下降

新創建（0659）公布，截至6月底止全年業績，純利40.43億元，按年倒退33.38%，每股盈利1.04元，派末期股息29仙。另外，待完成收購後，富通保險將列為核心業務。

JOYCE BOUTIQUE（0647）發盈警，預期截至9月底止6個月的綜合收入，將會按年跌逾15%，而股東應佔虧損則預期會增加近一倍。表現不理想乃本年六月後市況急轉直下所致。市況未見好轉前很可能持續惡劣。

大成生化科技（0809）及大成糖業（3889）齊發公告，指由於非洲豬瘟令市場氣氛低迷，拖累玉米提煉行業表現，加上營運資金緊張，已暫停間接全資附屬公司哈爾濱大成及錦州大成的生產。

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