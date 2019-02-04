美國民主黨對總統特朗普發起正式的彈劾調查，美國政局動盪，美股由升轉跌，道指曾挫最多245點。另外，特朗普表示「一個自由的社會不能允許社交媒體巨頭湮滅民眾的呼聲」，負面言論拖低科技股表現；中美貿易方面，特朗普又指不會接受與中國達成糟糕的協議，亦影響市場氣氛。

道瓊斯工業平均指數收跌142點，跌幅0.53%，報26807點。標普500指數收跌25點，跌幅0.85%，報2966點。納斯達克綜合指數收跌118點，或1.47%，報7993點。

高盛跌2.67%，報207.75美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低38點，而波音升1.23%，報381.65元，貢獻道指31點。

科技股方面，蘋果收市報217.68元，跌0.47%，谷歌母公司Alphabet收市報1218.33元，跌1.32%，亞馬遜收市報1741.61元，跌2.44%，Facebook收市報181.28元，跌2.96%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.02%，報389點。德國DAX指數收跌0.29%，報12307點；法國CAC 40指數跌0.05%，報5628點；英國富時100指數收跌0.48%，報7291點。