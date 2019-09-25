恒指連跌6日後喘定，但港股整體跌多升少，反彈乏力，醫藥股大上大落成焦點；此外，市况疲軟，高息股走勢偏好有追捧。恒指昨高開後倒跌，但很快低位回升，早市最多升168點、高見26,391點，收報26,281點，升58點或0.22%；國指跌0.16%。大市成交752億元，略低於60天平均。據《明報》港股數據庫，升跌比率33比67，跌逾3%佔下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為28比72。恒指反彈，股份普遍卻下跌，但偏軟為主，沽壓不大。大市近7日有6日跌多升少，疲乏持續。

少數行業有沽壓，本報數據庫追蹤30個行業，有近八成下跌，當中有三成半的跌幅約1%以上，原材料跌勢未止，再跌近3%；公路鐵路跌近2%，航空、能源業、農業及水務跌約1%。上升行業中，金屬及礦石升約1%表現已最佳。

近期呈強勢的公路股深圳高速（0548）、越秀交通（1052）昨天與信義光能（0968），以及低位大彈的北京汽車（1958）、建滔積層板（1888）、華虹半導體（1347）受壓，當中只有越秀交通、信義光能、北汽有強勁反彈，低位回升2%、3%收市。

不過，個股的反彈不及醫藥股矚目，行業的股份平均即市最多跌3.5%，收市跌幅收窄至小於1%；石藥（1093）、中生製藥（1177）急挫逾半成後倒升，前者低位回升一成半收市，收市升9%，走勢最凌厲。之前提過石藥炒重估追落後，上升動力轉強，但股價大幅波動，宜待回調守20天線約15.7元，或升破16.3元企穩，出現明顯方向才入市。止蝕位放在15元。

石藥宜待出現明顯方向才入市

中電（0002）、中移動（0941）、匯控（0005）升1%以上；粵海投資（0270）、大家樂（0341）及本地地產股向好，有資金低撈有穩定派息股份，當中，中電買盤積極。中電今年上半年受到香港新利潤管制及澳洲業務貢獻減少，營運盈利跌三成；不過，2月以來股價已開始跑輸其他公用股，利淡因素已反映，績後低位回升。走勢上，中電短線上升動力強，惟向上料於85元有較大阻力，炒作的空間不大。

粵投公用股中最堅挺

公用股中，中線以水務股粵投（0270）最為堅挺，公司受惠粵港供水協議，收入穩定且能見度高；該股50天線約15.3元為中線重要支持。以股息率而言，電能（0006）高達5厘，具防守力。雖然電能同樣受到新利潤管制影響，而英國UK Power Networks（UKPN）收入貢獻減少，加上英鎊疲弱，拖累上半年盈利表現。不過，公司UKPN貢獻減少，是因為今年開始不再確認某些非現金收入，而現金收入及分派沒有受影響；財政穩健及穩定經營現金流，將有助公司維持派息。

[劉思明 數據尋寶]