新創建（0659）落實將業務架構重新劃分，由原來只有基建及服務兩大分類，改為將公路、飛機租賃及建築劃分成核心業務，並將環境、物流、設施管理及交通業務列為策略組合。集團行政總裁馬紹祥表示，待完成收購後，富通保險將列為核心業務，另會培養策略性組合內的業務，除與核心業務構成協同作用，亦有望壯大成核心業務。至於集團會否出售旗下新巴及城巴業務，他說他們不時收到建議，並一向檢視非核心業務運作，視乎適當價錢及機會而定。

他說，三大核心業務在2019年度攤佔股東應佔營運溢利75%，餘下為策略組合提供。同時即使在過去3個月香港市場受連串衝突及示威影響，但是在香港只攤佔收益28%下，所受影響不大。目前中國業務佔比60%，餘下為環球的飛機租賃業務提供貢獻。至於中美貿易戰持續，執行董事張展翔稱，未見對內地的公路及物流業務構成影響，原因是有關業務得到內需及網購支持，帶動使用率。目前公路業務佔比38%

至於在收購富通保險方面，執行董事何智恒表示，目前正待監管機構審批，料今年第四季完成交易。至今為止，新創建已就收購富通付款30多億元，富通的業務貢獻有望在2020年度入賬。新創建則可在涉足港怡醫院同時，在幫助富通開發醫療相關產品，作出貢獻。

在談及中國資源交通（0269）主席曹忠被李嘉誠基金會申請破產方面，何智恒稱，新創建只涉足中國資源交通債券1000萬元投資，對方亦有付本息，因此影響不大。至於集團在曹忠工作過的首長系投資，僅首長國際（0697）而已，與個別股東關係不大。

近期香港被惠譽及穆迪降展望評級，何智恒稱，因公司早已在今年初發永續債，及在今年中已發10年債，因此影響不大。至於在飛機租賃業務方面，執行董事鄭志明表示，在完成發行ABS融資後，幫助公司開拓管理業務，將來還會考慮如發債等融資渠道。

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