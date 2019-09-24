玖龍紙業（2689）截至六月底的全年純利按年跌50.82%至38.6億元人民幣（下同），撇除經營及融資活動的匯兌虧損1.647億元，則純利按年減少48.9%至40.244億元，主要因產品售價下跌及盈利率下降所。集團每股基本盈利為0.82元，派末期息0.18元（約0.199港元），較2018年同期派0.4元大跌55%，派息比率為34%。

集團全年銷售額增加3.5%至546.47億元，是受銷量增加約8.5%所帶動，升幅乃主要由於最近收購的美國漿紙廠所致。毛利率按年減少6.5個百分點至15.4%，主要因產品售價受中美貿易緊張局勢加劇影響而下跌所致。

集團期內的銷售及市場推廣成本按年增加40.3%至15.64億元，主要由於最近收購的美國漿紙廠所致。銷售及分銷成本佔總收入的比例為2018財年2.1%升至2019財年的2.9%﹔行政開支亦增39%至17.05億元。

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