國泰航空（0293）發表聲明，旗下港龍航空證實，9月21日由吉隆坡前往香港的KA730航班在例行檢查中，發現一個手提氧氣樽壓力偏低，已立即向香港警方報案，強調機組人員及乘客安全並沒有因事件受到任何影響，集團同時按照調查結果，解僱2名機艙服務員。

聲明指出，該航班為空中巴士A330客機，機艙内共有16個手提氧氣樽，客機運作下一航班前，已立即將該氧氣樽重新充氣，機組人員及乘客安全並沒有因事件受到任何影響。國泰港龍已立即向香港警方報案，警方亦就事件同步調查，集團已知會香港民航處有關事件。

國泰港龍嚴正處理有關事件，所有執勤該航班的機艙服務員，均被暫停飛行職務以協助調查，按照調查結果，有2名機艙服務員被解僱。

集團表示，保持安全運作是其首要任務，國泰港龍已進一步提升保安措施，除了起飛前，每班航機於航程途中及降落後均會進行檢查。手提氧氣樽專供執勤的機組人員使用，令他們在飛機氣壓急降的情況下，依然能在機艙內行動，機組人員及乘客的座位上均裝有應急時使用的個人氧氣面罩。

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