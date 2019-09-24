大成生化科技（0809）及大成糖業（3889）齊發公告，指由於非洲豬瘟令市場氣氛低迷，拖累玉米提煉行業表現，加上營運資金緊張，已暫停間接全資附屬公司哈爾濱大成及錦州大成的生產。

哈爾濱大成主要從事玉米澱粉、蛋白粉、玉米油及其他玉米提煉產品的生產及銷售，根據大成生化科技的公告，哈爾濱大成上半年的營業額及淨虧損佔集團總營業額13.0%及淨虧損8.8%。

大成糖業的公告指，由於中國東北部甜味劑市場景氣低迷，以及集團營運資金緊張，決定暫停集團間接全資附屬公司錦州大成的生產，直到市況有所改善。錦州大成主要從事生產及銷售玉米甜味劑，上半年營業額及淨虧損佔大成糖業總營業額及淨虧損約3.7%及12.2%。

集團認為，暫停生產可保留經營現金，以確保有充足資源投放在其他核心業務活動，料對全年財務狀況不會有重大影響。

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