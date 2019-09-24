中國副總理劉鶴將於下周訪美，展開貿易談判，會前美國財政部長梅努欽稱，中國貿易代表團應美方要求推遲訪問農場；而另一方面，亦傳出中國近日批准多間國企及民企買美國大豆，市場氣氛雖未變得特別熾熱，但恒指最終仍可終止6連跌走勢。

恒指今早高開77點後，最多曾升169點，午後未有再創高位，收市升58點或0.22%，報26281點，成交金額716億元，升15%；國指跌16點或0.16%，報10271點。

內地4+7帶量採購全國擴面開標結果即將出爐，石藥（1093）升8.54%，收報16.26元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）亦止跌回升，早段曾挫8.4%，收市倒升1.16%，收報10.48元。

美銀美林發表研究報告，指出8月份澳門整體旅客量按年增長6.5%，較7月份的增長16.3%有所放緩。金沙中國（1928）跌1.5%，收報36.15元，是跌幅最大的藍籌；另一賭股銀娛（0027）亦跌0.18%，收報49.5元。

連日下跌的友邦（1299）止跌，收市升1.54%，收報76.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點。

人行表示目前利率水平適中，貨幣政策工具手段充足，堅決不搞大水漫灌，要保持槓桿率穩定。建行（0939）跌0.34%，收報5.94元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。其他內銀亦下跌，工行（1398）跌0.38%，收報5.24元；交行（3328）跌1.35%，收報5.11元；中行（3988）跌0.64%，收報3.09元。

小米（1810）午後發佈小米9 Pro 5G版本，售價3699元起，為小米第一款在國內發售的5G手機。小米收市無升跌，報9.32元。手機設備股止跌反彈，瑞聲（2018）升0.35%，收報43.25元；舜宇（2382）升1.93%，收報116.2元。

商證券料騰訊（0700）下月推《使命召喚》或成「爆款」手遊，憧憬遊戲業務回暖，不過騰訊跌0.06%，收報335.6元。

太保（2601）擬發全球存託憑證(GDR)，花旗認為GDR發行價可能顯著折價，A和H股或將承壓，太保跌4.3%，報28.9元。

五龍電動車（0729）就早前李嘉誠基金會向法庭入稟申請公司主席曹忠破產一事發澄清通告，指破產呈請為曹忠之個人事宜，以及公司及其任何附屬公司皆非破產呈請之相關方，稱破產呈請下的責任與集團或其運營並無關連。五龍電動車收市報0.247元，跌6.7%；五龍動力（0378）收市跌8.5%，報0.043元。

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