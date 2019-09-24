航空業步入寒冬，部分航空公司擬進一步削減成本。《蘋果日報》引述香港航空一份內部電郵，內容指為節省營運開支，公司高級管理層已同意減薪，並呼籲員工參與公司推出的無薪假計劃（No Pay Leave Scheme)。

根據該電郵指，港航已作出一系列減省成本的措施，惟仍未能抵銷龐大的開支。故此，為進一步降低人力成本，高級管理層已同意由今年9月至12月減薪兩成，為期共4個月。

另一方面，電郵亦呼籲中港兩地的地勤員工參與無薪假計劃，暫定由10月開始，為期3個月。港航建議，助理經理或以下職級員工每月放最少2日無薪假，經理級或以上每月放4日，並歡迎員工可申請多於公司建議的日數。

本報正向香港航空查詢，尚待回覆。

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