李嘉誠基金會公布，與香港中文大學、理工大學、科技大學及香港大學合辦《科技未來》活動，贊助12名本地大學生於10月6日至10日前往澳洲悉尼及阿德萊德，訪問參觀多個創新科技發展項目，包括衛星物聯網系統、泥土吸納二氧化碳技術、未來量子電腦、高效退休金管理系統，以及澳洲聯邦科學與工業研究組織、創科孵化基地等，同時還有機會與擁有不同經歷的科企創辦人進行交流。

李嘉誠基金會多年來投資青年工作，今年8月初，曾帶領6名《南極環流探索》創作比賽的得獎中學生，前往三藩市 Saildrone 「小探索船大任務」科技項目，同學們十分雀躍，並對合成生物科技的神奇感到驚嘆不已，以酵母技術生產的奶製品，以及含血的植物漢堡。至於參與今次澳洲之旅的同學經四間大學推薦，12 名同學來自數學、哲學、綜合系統與設計、法律、財務、產品設計、工程等專業，「科技未來」未來下一站目的地為歐洲，隨後將會是美國東岸。

基金會主席李嘉誠表示：「謙虛探究問題是獲得更深刻見解和開 發更多創新解決方案的最佳方法 。」他認為，香港人本身就擁有充滿創意基因，年青人應在創新科技的巨大渦流中，裝備知識，「在未來留座」。

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