香港金融科技近年積極發展，不過仍有意見認為發展較慢。德勤中國管理諮詢服務合夥人冼君行認為，香港是先有監管框架後，業界再作發展，相對中國內地先行發展，再由監管當局決定是容許繼續生存，以及新加坡更多由政府推動，香港的模式會較為穩健。

冼君行認為，香港跨行業和跨境的應用較多，應先發展Open API和區塊鏈，方便資料交換，營造一個生態圈再發展人工智能等，會更有效果。現時大灣區內因為各地私隱監管，資訊不能流通，他指出區塊鏈有技術解決相關問題，改善資金流資訊交流可增進貨流更暢通，而醫療保險資料交換有助人才流通。

WeLab在四月獲得虛擬銀行牌照，WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智表示，虛擬銀行按計劃在今年底至明年初開業。他認為8間銀行的業務焦點、本地團隊和客戶基礎各有不同，應不會出現8間相同的虛擬銀行，該行的優點在網上借貸平台已有一定客戶基礎，在本地有出名的品牌，亦熟悉香港市場。相對其餘7間對手皆為合營公司，他認為WeLab人員有銀行背景，熟悉科技，又有客戶基礎，不同其他對手要找伙伴互補，而合夥企業不同文化背景下，對公司發展步伐和重點會有不同意見，將拖慢決策進程。

龍沛智認為，虛擬銀行開業之初，競爭對手應是傳統銀行。虛擬銀行發展應是如何從傳統銀行取得客戶份額，以及吸納新設銀行戶口的客戶。

記者：歐陽偉昉

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