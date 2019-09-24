高盛資產管理去年10月宣布在香港推出7隻零售基金，其中3隻為以大數據為賣點的量化投資基金。年中高盛分別與星展銀行與匯豐銀行合作銷售旗下零售基金，本月則將再增一間渣打銀行，即香港散戶現時可通過3間銀行認購其基金。高盛資產管理亞太區零售客戶業務主管卓詩婕表示，過去一年半內高盛已於亞洲與15間私銀及零售平台合作推零售基金。

卓詩婕表示，本次與渣打的合作顯示了高盛對香港的信心，將長期投入香港市場，著眼於長線。被問及今年6月起本港社會運動有無影響投資者認購基金意欲，她表示旗下零售基金推出時間尚短，暫時難以得出結論，但是見到香港市場零售基金近月一直都錄得穩健的淨流入，認為客戶的風險胃納依然良好。

高盛獲證監會批准的零售基金中，其中有3隻採用量化投資策略，即以大數據、人工智能等科技輔助基金經理投資。高盛資產管理部量化投資策略團隊亞太區（除日本）負責人劉慧賢表示，過去兩年半內在除日本以外的亞洲地區，高盛量化投資策略（包括基金）錄得20億美元（約156.7億元）淨流入。她表示，與高盛傳統基金相比，旗下量化基金在過去5年、10年長線表現排名一直都處於高位，相信中長線而言，新科技會繼續為投資界帶來衝擊。

記者：馬迪帆