積金局今日表示，向康宏理財作出包括罰款50萬元的紀律命令，理由是該公司偏離《操守指引》，未有把5154名客戶界定為風險錯配的個案。

積金局指出，康宏理財作為主事中介人，在評估客戶所揀選的強積金基金組合的風險水平，是否高於經康宏理財所評定的客戶可承受風險狀況時，採取了與《操守指引》不同的標準。

按照《操守指引》第III.29段，只要客戶選擇了一個風險水平高於其經評定風險狀況的成分基金時，中介人必須完成多項程序，例如向客戶清楚解釋所選基金的風險及該基金或許不適合該客戶，又要作出書面記錄、要求客戶簽署文件予以破認等等。然而，康宏理財只是當客戶所選擇的所有成分基金的加權平均風險水平高於其經評定的風險狀況時，才進行上述程序。

積金局因此指出，康宏未有把5154名客戶界為風險錯配的個案。此外，康宏理財對所有風險錯配的個案，亦未有按指引為有關談話內容備有錄音，或進行售後的電話或書面確認，共涉及6860名客戶，當中包括上述的5154名未有被界定為風險錯配的客戶。

不過積金局指出，沒有證據顯示有任何客戶蒙受損失，且康宏已採取補救措施，並聘請獨立顧問審視受影響個案及作出了補救措施，在調查時亦全面配合。最後決定罰款50萬元。