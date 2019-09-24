二手樓市淡靜，愈來愈多減價個案出現。花旗銀行一項調查發現，56%受訪者相信樓價會在未來12個月下跌，比例遠遠高於第二季的28%及第一季的24%，僅略低於去年第四季的57%。

但樓價預期下跌，對置業感興趣的人反而減少。在2019年第三季，有20%的受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣，而第二季為25%，第一季為26%。事實上，去年第四季樓價下跌時，對置業非常感興趣或頗感興趣的百分比，只有18%。

而第三季，在年齡組別21至29歲的受訪者當中，有24%表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣，年齡組別30至44歲的受訪者中興趣置業的比例為28%，相對2019年第三季整體比例高，反映44歲以下的受訪者置業意欲高。

認為現時是好或者極好的置業時機的受訪者，更只佔3%，該比率在過去5季一直維持只有2%至4%。而認為現時屬差或者極差的置業時機的受訪者，由第二季的71%稍降至第三季的68%，仍佔比例中的大多數。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2019年8月訪問超過500名香港市民。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果發現，不少市民預期樓價持續回落，但整體置業意欲未有因對樓市看法而大幅轉變，當中44歲以下的受訪者仍對置業保持較高興趣。她建議有意置業的市民應全面評估個人的財務狀況及負擔，以自身的財政能力作預算，並選擇一個符合自己需要的按揭計劃。