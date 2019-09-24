港股連跌6日後跌勢喘定，恒指今早高開後曾經倒跌，但很快低位回升，最多升168點、高見26391點，半日收報26305點，升83點或0.32%；國指升0.13%。

大市半日成交404億元，依然淡靜。藍籌股中移動（0941）、中電（0002）逆市受捧，升約2%；友邦（1299）、匯控（0005）升逾1%，支撐恒指表現。內地藥品集中帶量採購政策推廣至全國的結果公布前，醫藥股捱沽，中生製藥（1177）、石藥（1093）分別6%、3%。

不過，大市升勢個別，市場缺乏焦點，且以普遍下跌或偏軟為主；高息股有追捧，除了中移、中電、匯控外，粵投（0270）、大家樂（0341）有追捧。

中電今早買盤強勁，向上挑戰50天線。公司今年上半年為澳洲業績商譽減值，因而錄得虧損9億元；期內香港業務在新利潤管制下及澳洲業務貢獻減少，營運盈利亦跌近三成，股價已由高位大幅回落，反映利淡因素，以至低位有支持反彈。近1個月來，中電上升跑贏同業，惟向上料於85元已有較大阻力，炒作的空間不大。

中電息率約3.6厘，相比下，電能（0006）息率達5厘，買有持有更為可取。雖然電能受樣受到新利潤管制影響，而英國UK Power Networks（UKPN）收入貢獻減少，英鎊疲弱亦拖累盈利表現。不過，公司UKPN貢獻減少，是因為今年開始不再確認某些非現金收入，但現金收入及分派沒有受影響，經營現金流穩定，料有能力維持派息，現價股息率超過5厘，已具防守性，可以分段吸納。

劉思明

明報投資版資深評論員

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